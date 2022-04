Guerra e fame. “Rischiamo una crisi alimentare globale”. Parla Martina (Fao)

"Covid, cambiamenti climatici e ora la guerra: siamo in una tempesta perfetta. I paesi in via di sviluppo dipendono da Russia e Ucraina per il cibo". Che fare? "Sbloccare subito l'export dai porti del Mar Nero", dice il vicedirettore della Fao

“Siamo in una tempesta perfetta. Gli effetti del Covid, i cambiamenti climatici e ora questa guerra stanno facendo diventare l’insicurezza alimentare uno dei problemi globali più importanti”. Le parole di Maurizio Martina, vicedirettore generale della Fao, riecheggiano quelle del segretario generale dell’Onu António Guterres che ha spiegato come questa crisi attraverso l’aumento dei prezzi del cibo, dell’energia condizioni finanziarie più restrittive colpirà 1,7 miliardi di persone, prevalentemente nei paesi in via di sviluppo, molte delle quali già in condizioni di povertà. “Il messaggio del segretario generale Guterres è molto netto. Da tempo stiamo lavorando su questo tema. Un dato forse ci aiuta a capire l’entità della crisi: Russia e Ucraina sono due grandi paesi agricoli, da cui gran parte del mondo dipende per le materie prime. Almeno 50 paesi in via di sviluppo in Africa e Asia ricevevano più del 30% del grano da questi due paesi. E di questi 50, 26 ne ricevono più del 50%".