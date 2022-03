La guerra al supermercato. La carenza di materie prime fa alzare i prezzi 

Gli effetti dell'invasione in Ucraina e il rincaro dell'energia hanno spinto verso l’alto i prezzi per produttori e allevatori: ora anche i consumatori ne saranno toccati. Mais e Girasole restano i prodotti che creano le maggiori difficoltà

Le difficoltà nel reperire le materie prime alimentari, necessarie anche per i mangimi del bestiame, stanno facendo aumentare i costi nella filiera agroalimentare. Per il consumatore finale non c’è il rischio del razionamento dei prodotti, come ha ricordato anche Mario Draghi giovedì, ma la crescita dei costi è inevitabile, dati anche gli aumentati dei costi dell’energia e degli imballaggi.