Ci si prepara all'economia di guerra: niente lagne, ma aiutateci

Di certo la blacklist dei paesi ostili, voluta da Vladimir Putin (che comprende ovviamente anche l’Italia) non sortirà gli stessi effetti della Grande purga voluta da Stalin nel secolo scorso. Quelli erano “nemici del popolo”, ora si tratta, per lo più, di paesi e imprese che hanno e hanno avuto scambi economici con la Russia, e presto (o tardi) torneranno, se non ad essere amici, a dialogare per i reciproci interessi. Del resto la dialettica amico-nemico è in questo momento l’argomento sul tavolo, ed è scabroso da manovrare. Il presidente di Confindustria (ed ex Assolombarda) Carlo Bonomi ieri in un’intervista a Repubblica lanciava l’allarme sulle sofferenze industriali ed energetiche, che il governo (e l’Europa) dovranno inevitabilmente lenire. Ma, alla domanda sulla “amicizia” delle imprese italiane, ha risposto: “La politica e la finanza hanno spinto con grandi agevolazioni le imprese a investire in Russia, Ma chi dà oggi tutela alle 477 imprese italiane che in Russia fatturano circa 7,4 miliardi di euro?”. Tradotto: “Se le imprese devono sopportare il peso delle sanzioni è bene che il nostro paese faccia i compiti a casa”.

