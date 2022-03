La guerra? L'allarme sugli alimenti è ancora fortemente esagerato

Speculazione: l’atto di accusa scagliato da Roberto Cingolani per il gas, vale anche per il grano? La crisi c’è, sia chiaro, e s’aggrava, soprattutto se la guerra in Ucraina impedirà la semina per il prossimo anno come sottolinea il Financial Times. La Fao avverte che il 30% delle aree destinate ai cereali in Ucraina non verrà coltivato oppure il raccolto resterà a marcire sui campi. Un quadro allarmante, ma basta a spiegare gli aumenti record dei prezzi già messi in conto ai consumatori? E può davvero giustificare le grida di dolore che s’alzano dal mondo agricolo? Considerando le scorte agricole nel loro complesso, in base alle proiezioni del Dipartimento per l'Agricoltura degli Stati Uniti, se l'Unione Europea si dimostrerà unita, senza dannosi slanci protezionistici, non ci saranno problemi di approvvigionamento nemmeno per l'Italia, fino all'inizio della prossima campagna.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE