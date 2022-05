L'embargo sul petrolio è a portata di mano, nonostante Orbán che gioca con il fuoco

Bruxelles. A causa dell’opposizione dell’Ungheria, due riunioni degli ambasciatori degli stati membri dell’Unione europea ieri non sono bastate per sbloccare lo stallo sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, proposto mercoledì dalla Commissione. Il primo ministro, Viktor Orbán, ha accusato Ursula von der Leyen di aver lanciato una “bomba nucleare” contro l’economia del suo paese con l’embargo sul petrolio russo. La deroga iniziale concessa all’Ungheria (e alla Slovacchia) di un anno in più per applicare il divieto di importazione non è stata sufficiente a fargli cambiare idea. E nemmeno la seconda offerta presentata ieri: niente embargo fino alla fine del 2024 per Ungheria e Slovacchia (e fino a metà del 2024 per la Repubblica ceca).

