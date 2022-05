Le raccomandazioni di Bruxelles spiegate a Salvini-Conte-Meloni

Equità fiscale e spese limitate. Le ragioni dell’Ue (e l’esempio greco) per non tornare alla crisi del debito

Bruxelles. La Commissione europea oggi ha inviato tre raccomandazioni all’Italia per il prossimo anno: perseguire una politica di bilancio prudente limitando l’aumento della spesa corrente, andare avanti con le riforme e gli investimenti del Pnrr e ridurre la dipendenza dall’energia fossile. La montagna di documenti presentati oggi da Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni potrebbe essere riassunta in una sola raccomandazione: l’Italia non deve fare ciò che chiedono Matteo Salvini, Giuseppe Conte e Giorgia Meloni. Il tentativo di bloccare la messa a gara delle concessioni balneari metterebbe a rischio i futuri esborsi del Recovery fund. Ulteriori scostamenti di bilancio senza copertura farebbero deragliare i conti pubblici. L’opposizione all’aggiornamento dei valori catastali perpetuerebbe le ingiustizie fiscali. Tra problemi strutturali, guerra, rialzo dei tassi da parte della Bce, le raccomandazioni del trio Salvini-Conte-Meloni riporterebbero l’Italia al 2010-12: sul baratro di una crisi del debito sovrano.