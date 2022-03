Il nuovo catasto spiegato alla destra

Per un solo voto la riforma del catasto è sopravvissuta in commissione Finanze della Camera, dove il centrodestra aveva presentato un emendamento soppressivo, poi trasformato in stralcio “per rafforzare l’impegno a non aumentare le tasse sulla casa”. Emendamento bocciato con 23 voti contro i 22 del centrodestra: Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Che si è ricompattato mentre si è spaccata la maggioranza. L’emendamento faceva seguito a una richiesta di Matteo Salvini affinché il governo si impegnasse “anche per il futuro, almeno fino al 2026” a non aumentare le tasse sugli immobili. Richiesta alla quale Mario Draghi aveva risposto mettendo sul piatto le dimissioni. L’ennesima prova di forza del segretario della Lega, finita male seppure di un soffio. La riforma non prevede né la reintroduzione dell’Imu sulle prime abitazioni né la rivalutazione dell’imponibile sugli immobili correttamente censiti, né più tasse. Nulla di simile a quanto decise il governo Monti.

