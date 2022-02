"Nel governo non c'è spazio per ambiguità: si deve stare tutti dalla parte della democrazia", ci dice Enzo Amendola

No, stavolta l’appello valoriale non è una furbizia retorica. “Serve anzi a parlare il linguaggio della verità agli italiani, dire che ci aspettano scelte difficili e sacrifici”. Insomma Enzo Amendola, responsabile dei rapporti con l’Ue nel governo Draghi, non si nasconde. “Certo che le sanzioni possono avere delle ripercussioni pesanti sulla nostra economia”. E però “la libertà ha un prezzo”, spiega il dirigente del Pd. E se di fronte all’invasione russa dell’Ucraina quel prezzo vale la pena di pagarlo è perché “in questo caso le ragioni della morale coincidono esattamente con la ragion di stato: in gioco c’è il principio fondante dell’Unione europea, che certo da 70 anni persegue e garantisce prosperità economica ai suoi membri, ma che anzitutto vive sull’idea che la pace e la convivenza civile tra popoli e stati siano valori non negoziabili”. E per questo i distinguo, le ambiguità, non sono accettabili.

