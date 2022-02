Letta davanti all'ambasciata russa: "Qui per far capire agli ucraini che siamo al loro fianco"

"Siamo insieme a voi in questa lotta. Tutta l'Italia è con voi in questa lotta che non avrà fine fino a quando l'Ucraina non sarà libera dall'invasore sovietico, dall'invasore russo". Lo ha detto Enrico Letta, partecipando alla manifestazione di protesta organizzata davanti all'ambasciata russa a Roma, dopo l'attacco da parte di Putin che nella notte ha invaso l'Ucraina. Era previsto che i dem si radunassero separatamente, poi il segretario è andato a far visita al gruppo di ucraini che nel frattempo si erano ritrovati sotto alla sede diplomatica della Russia in Italia. "Sappiate che da parte nostra avete tutta la nostra solidarietà. Voglio esprimervi vicinanza e fratellanza e dirvi che siamo la stessa cosa. Questa lotta durerà fino alla fine. Vi chiediamo di mandare un saluto ai vostri parenti in Ucraina e di raccontagli che non è vero che gli italiani vogliono bene a Putin. Non è così. Gli italiani vogliono bene all'Ucraina", ha detto ancora Letta durante il suo breve intervento.