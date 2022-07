L'agenda strappata di Francesco Giavazzi

L’Incompiuta. La sinfonia numero 8 in si minore di Franz Schubert viene subito in mente guardando, con un pizzico di distacco, quel che resta dopo il “regicidio” di Mario Draghi. Siamo pronti a scommettere che ha sentito nella sua mente quelle note dolenti e laceranti, un appassionato di musica classica come il professor Francesco Giavazzi, l’uomo che in questi mesi è stato più vicino al capo del governo. Una coppia nata molto tempo fa che si è cementata ancor più durante questa comune (dis)avventura. Si conoscono a Boston, Massachusetts, sotto le ali di Franco Modigliani, sono tra i pochi studenti italiani a ottenere il dottorato, anche se poi seguiranno strade diverse. Draghi, maggiore di due anni (è nato a Roma nel 1947, Giavazzi a Bergamo nel 1949), lascia la ricerca pura per l’azione, ma il loro rapporto ha resistito alla prova del tempo e persino a quella dei tassisti. “Cervelli venduti ai poteri forti”, secondo la coalizione nazional-populista che li ha sempre avversati, o profeti disarmati sotto il bersaglio del circo mediatico-politico? Draghi entra nel fortilizio di palazzo Sella nel 1992 come direttore del Tesoro chiamato da Guido Carli il quale, per restituire peso alla struttura, aveva ricreato un consiglio tipo brain trust. Giavazzi arriva in quello stesso anno con funzioni anche operative nel servizio delle privatizzazioni e del debito sotto il diretto controllo di Draghi. E’ lì che i due “amici americani” compiono il salto dalla teoria alla prassi.

