Il lavoro che non sarà più fatto: quanto costa l'addio di Draghi

La caduta del governo Draghi lascia a Palazzo Chigi, sui desk dei ministeri e in Parlamento una pila di dossier ancora aperti, mentre già oggi suonerà un campanello d’allarme. La Banca centrale europea annuncia infatti il primo aumento dei tassi d’interesse dopo undici anni, chiudendo così l’èra del denaro a costo zero inaugurata proprio da Mario Draghi. Il rialzo dovrebbe essere pari a un quarto di punto, ma è salita la pressione dei paesi nordeuropei per raddoppiare. I mercati si aspettano la svolta, resa inevitabile dall’inflazione, quindi è probabile che l’impatto non sarà traumatico, ma per l’Italia super indebitata (150 per cento del pil) è tutta un’altra storia. Già spendiamo 60 miliardi di euro solo per gli interessi e l’onere crescerà ancora trascinando in alto i mutui e l’intero costo del denaro. Con uno stock del debito arrivato a 2.756 miliardi di euro (69 miliardi in più rispetto a un anno fa) c’è da tremare. I brividi corrono ancora più veloci lungo la schiena se consideriamo che di qui a fine anno bisogna rinnovare titoli pubblici per 200 miliardi di euro in assenza di governo, con il rischio di non avere una legge di Bilancio e di finire in esercizio provvisorio. Altri 300 miliardi scadranno nel 2023 e i tassi saranno con tutta probabilità ancora più elevati.

