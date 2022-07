Finisce anche l'èra del whatever it takes. Tutti i rischi di Lagarde

Mentre a palazzo Madama il Senato italiano decide se finirà o no l’esperimento Draghi, a Francoforte si riunisce oggi il vertice della Banca centrale europea per stabilire se chiudere del tutto l’èra Draghi. Domani si capirà meglio. E’ certo che sarà annunciato il primo aumento dei tassi d’interesse dopo undici anni, cioè da quando Jean-Claude Trichet commise un errore che innescò in parte la crisi dei debiti sovrani: un rialzo dello 0,25 per cento senza curarsi della congiuntura in discesa e dell’attacco ai debiti della Grecia, dell’Italia e della Spagna. La speranza è che Christine Lagarde abbia imparato la lezione e tenga aperta la porta almeno a un intervento attivo per bloccare ogni speculazione contro il fronte sud. La presidente della Bce non ha brillato finora, ha lanciato messaggi contraddittori, poco chiari se non addirittura confusi, è stata reticente soprattutto su una questione tecnicamente complessa e politicamente spinosa: quello scudo anti spread che ancora terrebbe in vita la svolta impressa con il whatever it takes. Attenzione, però, uno scivolone è possibile anche sul costo del denaro.

