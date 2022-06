Lo scudo anti spread non è un assist per le spese pazze. Ascoltare i banchieri centrali

Alcuni osservatori ritengono che l’annuncio dell’istituto di Francoforte serva in realtà a comprare tempo, e che per stabilizzare i mercati ci voglia ben altro. I dubbi sono diversi e l’impressione è che Bce non abbia risposte concrete da dare.

“Non saprei perché i mercati finanziari sono tornati a calare in modo così brusco, ma il nostro impegno a contrastare la frammentazione dell’Eurozona non è cambiato da ieri a oggi”. Risponde così Klaas Knot, governatore della banca centrale olandese e membro del consiglio direttivo della Bce, a una domanda del Foglio in conclusione di “Young Factor”, l’evento promosso dall’Osservatorio permanente giovani editori nella sede di Borsa italiana. Il giorno successivo alla riunione straordinaria di Francoforte che ha messo in cantiere lo scudo anti spread, notizia accolta con grande sollievo dagli investitori, l’umore è tornato nero sulle Borse europee ieri (il Ftse Mib ha perso oltre il 3 per cento sebbene con lo spread btp-bund in deciso calo a 204 punti base) complice la stretta monetaria della Fed e gli ulteriori rincari del gas. E Knot, che insieme con i suoi omologhi Francois Villeroy de Galhau (Banca di Francia), Pablo Hernandez De Cos (Spagna) e Ignazio Visco (Bankitalia) ha appena partecipato a una tavola rotonda tra governatori rispondendo alle domande su lavoro, diversità e futuro degli studenti delle scuole superiori è sembrato sorpreso dalla giravolta dei mercati essendo tra coloro che più si sono spesi per spiegare che se la flessibilità del Pepp non bastasse a scongiurare il rischio di una frammentazione dell’Eurozona, la Bce sarebbe pronta ad agire con un nuovo strumento. E detto da lui, che è considerato uno dei “falchi” stile Bundesbank, dovrebbe suonare come un messaggio rassicurante.