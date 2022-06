Sospensione del Patto di Stabilità e acquisti della Bce. L'inflazione cambia tutto, l'illusione è finita

A fine maggio furono in molti – osservatori ed esponenti politici italiani – ad applaudire la decisione della Commissione europea di prolungare al 2023 la sospensione del Patto di stabilità. Era ampiamente condivisa la tesi che non fosse ancora giunto il momento di reintrodurre vincoli alle finanze pubbliche. E, in ogni caso, appare necessario cambiare drasticamente il Patto, in particolare per renderlo meno rigido, prima di applicarlo nuovamente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE