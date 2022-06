Sale lo spread. Per Giavazzi la Bce sbaglia ad aumentare i tassi

Giovedì scorso, a poche ore dall’inizio della riunione della Bce che avrebbe deliberato la stretta sui tassi, il premier Mario Draghi ha cercato di lanciare un segnale in extremis alla presidente della Bce, Christine Lagarde, dicendo che mettere un tetto al prezzo del gas limiterebbe l’inflazione. Lagarde, invece, ha assecondato la linea dei “falchi” provocando una bufera sui mercati che non accenna a placarsi (oggi il Ftse Mib ha subito il terzo forte ribasso consecutivo, meno 2,9 per cento, e lo spread si è avvicinato a quota 240 punti base con i rendimenti dei Btp decennali ormai al 4 per cento). E adesso la distanza tra Palazzo Chigi e l’Eurotower si fa ancora più marcata dopo le parole pronunciate dal consigliere economico di Draghi, l’economista Francesco Giavazzi.

