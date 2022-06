L'aumento dei tassi contro l'inflazione: perché la Bce fa bene. Parla Tabellini

“Capisco la delusione dei mercati, ma la Banca centrale europea sta facendo quello che deve e cioè porre fine alla fase espansiva della politica monetaria di fronte a un’inflazione forte e, a mio avviso, destinata a persistere. Per l’Italia vuol dire un brusco richiamo alla realtà. Con un debito pubblico che ha raggiunto il 150 per cento del pil, l’unica strada è accelerare la crescita economica. Se la crescita resta limitata, il nostro paese avrà un problema di sostenibilità del debito”. Guido Tabellini, economista ed ex rettore dell’Università Bocconi, commenta a caldo la riunione della Bce seguita dalla conferenza stampa della presidente Christine Lagarde, la quale si è mostrata particolarmente scrupolosa nel ripercorrere, fogli alla mano, i passaggi della comunicazione ufficiale dell’Eurotower quando ha risposto alle domande dei giornalisti. Precauzione superflua visto che la decisione di avviare la manovra restrittiva, con un primo aumento dei tassi a luglio dello 0,25 per cento e un ulteriore incremento a settembre (anche dello 0,50 se le prospettive d’inflazione dovessero peggiorare), ma senza dire in che modo si intende supportare i paesi periferici dopo la fine degli acquisti di obbligazioni governative, ha comunque provocato un’ondata di vendita di Btp. La flessibilità del programma di reinvestimento Pepp sembra essere, almeno per ora, l’unico sostegno per contrastare il rischio di frammentazione della zona euro che la Bce dice di non voler tollerare. Ma sullo scudo anti spread che avrebbe in preparazione non si è pronunciata. Un messaggio considerato, nel suo insieme, poco rassicurante dagli investitori come si è visto dai vistosi ribassi delle borse un po’ in tutta Europa.

