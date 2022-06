Draghi all'Ocse: "Priorità è sbloccare il grano dai porti ucraini"

Dopo la cena con il premier francesce Emmanuel Macron, il presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato alle 9.30 nella sede dell'Ocse a Parigi per pronunciare il discorso di apertura in occasione della conferenza ministeriale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. E' infatti l'Italia a presiedere la riunione ministeriale, che secondo i dettagli del programma avrà avvio alle 10 durante la quale verrà dibattuto il tema "Il futuro che vogliamo: politiche migliori per la prossima generazione e una transizione sostenibile".

Il premier è arrivato a Parigi nella serata di mercoledì 8 ed è stato accolto nel cortile dell'Eliseo dal presidente francese, Emmanuel Macron: i due leader hanno successivamente cenato insieme, dialogando sui temi prioritari di questo momento di forte tensione internazionale. E' stato fatto il punto sui prossimi vertici del G7 e della Nato, in programma a fine mese, e sul Consiglio europeo del 23 e 24 giugno a Bruxelles. Al centro dei temi affrontati, gli sviluppi della guerra in Ucraina e il sostegno a Kiev, la sicurezza alimentare, il rafforzamento dell'autonomia europea in materia di difesa e di energia, nell'ottica di una strategia energetica diversificata e di una minore dipendenza energetica dalla Russia di Vladimir Putin.