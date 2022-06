Macron chiede di non umiliare Putin, che invece non si fa scrupoli a umiliare lui e tutto l'occidente

La propaganda del Cremlino in tv cerca di inculcare ai russi l’idea che vivono nel migliore dei mondi possibili. Il fine è spingerli a non domandarsi mai cosa ci sia oltre il loro presidente: meglio credere che fuori sia peggio

Nelle trasmissioni che si susseguono sulla televisione russa, ognuna con il proprio conduttore, ma tutte uguali nella sostanza, si fanno due cose, principalmente: si sghignazza e si minaccia. L’oggetto di minaccia è l’Ucraina, ma è anche l’occidente, che anche se non se ne rende conto, presto verrà schiacciato da Mosca e dalla sua potenza militare. Anche l’oggetto dei ghigni è sempre l’occidente, che viene sbeffeggiato qualsiasi cosa faccia, soprattutto quando insiste nel cercare il dialogo con la Russia. Nel programma serale di Vladimir Solovev, vestito con la stessa casacca indossata per partecipare a “Non è l’Arena”, uno degli argomenti trattati è stato: l’inadeguatezza dei leader occidentali.