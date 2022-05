Macron, basta “macronare”

Vladimir Solovëv, il presentatore propagandista russo con la casa sul lago di Como, ha detto che il presidente russo Vladimir Putin è un uomo molto paziente. Perché avere a che fare con tutti i leader occidentali è un lavoro estenuante. Perché mai dovrebbe parlare con Boris Johnson o con “quella Struss” (si riferisce al ministro degli Esteri inglese Liz Truss) o con Olaf Scholz (con il quale Putin ha parlato ieri)? Solovev non vede proprio dove sia la ragione di portare avanti il dialogo e si chiede perché tutti continuino a “macronare”. E poi spiega: “E’ un nuovo termine politico, no? Chiamare costantemente senza senso”. Il termine, in russo “makronit’”, è ispirato al presidente francese Emmanuel Macron, il capo di stato che ha intrattenuto più conversazioni telefoniche con Putin dall’inizio della guerra senza aver ottenuto nulla. Anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha definito “vani” i tentativi di Macron e lo ha accusato di promettere concessioni territoriali per aiutare Putin a salvare la faccia: l’Eliseo ha smentito.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE