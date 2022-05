Da Macron a Draghi, come sarà l'Unione dopo la guerra? Parla Bourlanges

La guerra in Ucraina rappresenta un avvenimento maggiore per l’Europa”, dice Jean-Louis Bourlanges intervistato dal Foglio. Il presidente della commissione Affari esteri dell’Assemblée Nationale francese sottolinea come l’Europa aveva pensato, sbagliando, che la caduta del muro di Berlino fosse sinonimo di un’accettazione dei valori fondamentali da parte dei russi ma non è stato così: “Tutto questo richiede una trasformazione del ruolo dell’Ue pensata negli anni Cinquanta come all’avanguardia della pace, in grado di trascinare l’intera umanità con il suo modello di democrazia e di diritto”, afferma Bourlanges. La crisi in Ucraina conferma un’evoluzione in cui l’Europa non è più matrice di una società universale, bensì depositaria di un tesoro (stato di diritto e democrazia) che non è condiviso universalmente e anzi viene minacciato da varie parti. L’Ucraina ci impone in modo doloroso di difendere quello che rappresentiamo, anche perché è ora minacciato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE