Viaggio ai confini del nuovo mondo. Per capire come sarà l'Europa di domani

L’Hotel Europejski di Cracovia si affaccia sul piazzale della stazione, con la sua scritta blu. La Polonia è un paese al neon, è un suo segno distintivo: di là, a est, c’era il comunismo, quello sovietico. Di qua, invece, c’erano le insegne luminose, che facevano l’occhiolino ai cittadini della Repubblica popolare di Polonia. Dagli anni Cinquanta Cracovia, come le altre città polacche, richiama chiunque con la sua luce e uno dei suoi alberghi più antichi non poteva essere da meno. Attorno al piazzale della stazione ci sono anche l’Hotel Polonia e il Warszawski, ma l’Europejski è altro, un mondo di tappeti e moquette, vecchie radio e scacchiere all’ingresso, attorno alle quali si radunano gli ucraini in attesa. Formano una coda lunga davanti al bancone della reception, si informano sui prezzi, chiedono gli uni agli altri se sono arrivati da Leopoli, da Kyiv, da Kharkiv. Un signore con un dito rotto dice: “Da Kherson”. Si leva attorno un sospiro.

