Mosca fa strage nelle aree russofone

Kyiv – Quattordicesimo giorno dall’inizio dell’invasione: la città di Kherson è il primo capoluogo di una regione ucraina a essere caduto in mano russa. Gli abitanti si radunano nella piazza principale, hanno le bandiere gialle e azzurre legate intorno alle spalle e aggrediscono i soldati che presidiano il centro. I russi iniziano a sparare in aria per disperdere la folla e perché hanno paura che, se restano fermi, saranno linciati. Gli abitanti non si spaventano per i colpi a vuoto e continuano a urlargli contro e a spintonarli. Kherson è l’unica grande città (quasi trecentomila abitanti) conquistata, e questo primo successo assomiglia già a un disastro.

