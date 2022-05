"Non posso fare il fact checker dei propagandisti russi. In tv solo con condizioni chiare". Parla Gilli

Il ricercatore, insieme ai colleghi Tocci e Mikhelidze, ha declinato l'invito di Floris dove era presente anche Nadana Fridrikhson, giornalista che lavora per il ministero della Difesa russo: "Ripete i messaggi del Cremlino infarciti di falsità, dal Donbas a Bucha. Non si può dibattere con chi altera i fatti”

“Ma posso fare il fact checker in real time dei propagandisti russi? Ci ho pensato un attimo e ho detto che non fa per me”. Ci ha provato, suo malgrado, una volta ed è bastata. Per questo ieri sera Andrea Gilli, ricercatore del Nato defence college e affiliato presso il centro per la sicurezza e la cooperazione internazionale della Stanford University, ha declinato l'invito di Giovanni Floris a Di Martedì. Una scelta condivisa con la direttrice dell'Istituto affare intenazionali Nathalie Tocci e Nona Mikhelidze, ricercatrice presso lo stesso istituto. Il concetto è chiaro: mai più in televisione a dibattere a dibattere con la propaganda.