Dalla Russia con Giletti. Lezioni anti mainstream, a La7

“Non è l’Arena” a Mosca è come avere Venditti al Circo Massimo. Un tributo della tv italiana a se stessa e a questi primi cento giorni di talk-show sulla guerra in Ucraina, festeggiati con gli equilibristi del gran circo russo, con l’ufficio stampa di Lavrov al posto del Bolshoi

L’occasione era troppo ghiotta. I cento giorni di guerra reclamavano in fondo una serata televisiva coi fuochi d’artificio e così è stato. Ci voleva il trash davvero sublime dell’ultima puntata di “Non è l’Arena”, in diretta da Mosca. Ci volevano la Piazza Rossa su La7, l'attacco di Sallusti, lo svenimento di Giletti per “improvviso calo di zuccheri”, quindi Myrta Merlino che prende al volo il timone della trasmissione, come a Telethon. Ma lei che grida “Oddio Massimo! Aiutate Massimo! Oddiooo!” è già storia della televisione italiana, come un remake dell’“Oddio Ciroooo” di Sandra Milo, trent’anni dopo, in versione Guerra fredda.