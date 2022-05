Urbano Cairo: “La libertà è anche ospitare putinisti e macchiette nei talk”

Roma. “Non è mica una malattia infettiva a largo raggio”, ride Urbano Cairo. “Non è che uno ascolta in televisione un putiniano e allora diventa lui stesso putiniano, così, per contagio. Come fosse il Covid”. Eppure Mario Draghi si è lamentato della televisione in Italia. Anche Enrico Letta, ieri, sul Foglio, con Claudio Cerasa: troppi russofili nei talk-show. Il baraccone televisivo appare animato da strane figure appartenenti alla commedia. Sociologi posseduti, filosofe invasate, mattoidi, urlatori, e anche tanti ammiratori di Putin. Pure a La7. E infatti nelle polemiche c’è finito un po’ anche lui. L’editore. Cairo, appunto. Ruolo complesso, quello dell’editore, che dev’essere imprenditore abile a moltiplicare gli affari, recettore delle istanze del pubblico ma anche forse educatore dei loro gusti e delle loro esigenze. Ecco. Quando glielo si dice, Cairo sorride d’un sorriso a filo d’erba, quasi con l’infinita pazienza di Cristo verso Tommaso. Pragmatico. “Guardi, l’unica cosa sbagliata da fare nell’editoria, credo io, è sottrarre”, dice. “La cosa sbagliata è spegnere. Non fare sentire. Silenziare. Quello è l’unico vero potere di persuasione occulta e pericolosa. Il potere da non esercitare. La7 non è una televisione putiniana. E’ ovvio. La7 fa ascoltare e vedere tutto. Il che è esattamente il contrario del putinismo, è il contrario di ciò che avviene nei paesi autoritari. Da noi, se senti parlare i russi ti fai un’idea. Infatti è giusto ascoltarli. Inoltre, quando queste persone, questi ospiti, fanno propaganda vi assicuro che il telespettatore li sgama immediatamente. Le persone non sono stupide. Oggi la gente che ascolta ore e ore di tv è molto disincantata. Non la convinci dicendo due stupidaggini. Le dico di più: di alcuni di questi personaggi televisivi filoputiniani secondo me la gente ride”. Come ride? “Ma certo che ride”. Di scherno. Ma parla di Orsini? “Dico in generale. Gli spettatori non sono dei baluba e la televisione non è una scatola diabolica che fa il lavaggio del cervello. Mesi fa dicevano che i No vax non dovevano partecipare ai talk perché diffondevano un messaggio sbagliato, ve lo ricordate no? Ecco, poi però cos’è successo? E’ successo che l’Italia, con tutti i No vax in televisione, è diventato uno dei paesi con il più alto tasso di vaccinati al mondo”.

