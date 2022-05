L'oligarca involontario Urbano Cairo, editore bifronte

Trattare i telespettatori da bambini è un vecchio riflesso che speravamo scomparso”. Ai primi di marzo (la “de-nazificazione” putiniana era iniziata da un pezzo) Corrado Formigli su Facebook faceva professione di schiena dritta: “Siamo giornalisti, non generali”. Dopo aver lanciato in orbita come due sputnik Alessandro Orsini e Donatella Di Cesare. Vecchie e nuove talking head del circo putiniano. A “DiMartedì” Giovanni Floris ha ripescato un vecchio arnese dell’anti americanismo combattente come Fulvio Grimaldi: “Non ci fosse stata la Nato non avremmo avuto dal ’45 a oggi una cinquantina di guerre e colpi di stato e non avremmo avuto 50 milioni di morti”. Senza colpo ferire, a “L’aria che tira” Myrta Merlino lascia il microfono aperto al sociologo ispirazionale dei grillini, Domenico De Masi: “Quando dite con tanta gioia che in Russia c’è censura qui è peggio”. Tempo fa Fedele Confalonieri aveva spiegato al Foglio l’arte del disincanto: “Il talk-show deve fare casino, sennò chi lo guarda?”.

