Perché Cairo non è pessimista per il suo futuro con Blackstone

Malicious in inglese vuol dire malizioso, ma non come lo intendiamo noi italiani per i quali l’attributo ha un che di leggiadro; per i rocciosi anglosassoni significa piuttosto malevolo, maligno; se si tratta di un atto va tradotto con dannoso. L’aggettivo è stato usato dai legali di Blackstone per giustificare la richiesta di danni per (600 milioni di dollari) 506 milioni di euro a Urbano Cairo e a Rcs presentata alla corte suprema di New York. La somma è del tutto fuori dalla realtà, secondo lo studio Erede che assiste l’editore. E la Grande Mela non è la sede naturale visto che il casus belli, l’immobile di via Solferino, è a Milano dove risiedono sia la Rcs sia Cairo editore. La contromossa, dunque, fa leva sui punti fermi già emersi mentre è stato presentato l’appello contro il lordo arbitrale del 28 maggio scorso. I tempi del contenzioso giudiziario si allungano, anche se in realtà c’è voglia di trovare un compromesso onorevole per fugare questa cappa che alla lunga finisce per pesare sulla vita e la gestione del primo gruppo editoriale italiano, bersagliato naturalmente dai concorrenti e messo in ansia dalle voci ricorrenti su una possibile azione della Consob perché la Rcs non ha accantonato in bilancio una somma adeguata a far fronte ai rischi legali. C’è da chiedersi quale sarebbe la somma adeguata se il patrimonio netto della Rizzoli Corriere della Sera arriva solo a 309 milioni.

