Cairo e l'altra battaglia di Solferino

Tra via Solferino sede del Corriere della Sera e via Broletto dove la Consob, la Commissione per le società e la Borsa, ha gli uffici milanesi, ci sono appena tre chilometri che possono trasformarsi in un percorso a ostacoli, con eventuali conseguenze anche sulla proprietà della Rcs. A Milano le voci sembrano venticelli, ma sono temporali, e già circolano cordate in formazione con l’obiettivo di mettere in sicurezza il primo gruppo editoriale italiano e il principale quotidiano dell’establishment, nel caso in cui gli equilibri attuali vacillassero. Tutta colpa del collegio arbitrale di Milano che il 14 maggio, a due anni dall’avvio del lodo arbitrale, ha dato torto a Urbano Cairo, l’editore proprietario della Rcs con il 65 per cento dei diritti di voto, che aveva avanzato richieste risarcitorie al fondo americano Blackstone per la vendita del complesso immobiliare che ospita il Corriere della Sera, l’elegante palazzo realizzato nel 1904 da Luca Beltrami, archistar della Belle Epoque. Secondo Cairo la cessione per 120 milioni di euro, decisa dagli azionisti guidati da Mediobanca, era chiaramente una svendita visto che poi lo stesso Blackstone intendeva girare l’intero stabile ad Allianz per 250 milioni. L’editore si ritiene danneggiato, ma la pensa allo stesso modo Blackstone perché nel frattempo è sfumato l’affare con la compagnia assicurativa tedesca.

