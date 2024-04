Bankitalia dice alle banche di mettere fieno in cascina per cinque miliardi

Accantonare riserve aggiuntive dal pienone di utili del 2023 per stabilizzare il sistema bancario con cuscinetti anti-choc: la richiesta di Via Nazionale

Alla fine ci ha pensato la Banca d’Italia a fare in modo che il gran pienone di utili del 2023, insieme a quello ancora più grande previsto per il 2024, si trasformi nell’occasione per le banche italiane di diventare più solide. I rischi sistemici sono dietro l’angolo, e così l’eccesso di capitale che si è creato grazie a condizioni di mercato particolarmente favorevoli va almeno in parte incanalato per costruire cuscinetti anti-choc.