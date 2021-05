Cairo tra le dune

Riuscirà Urbano Cairo a ripagare il fondo americano Blackstone, consolidare il Corriere della Sera, portare in pareggio La7 e, ultimo, ma non per importanza, tenere il Torino in serie A dopo aver evitato per un soffio la retrocessione? Sembra il titolo di un film alla Lina Wertmüller, ma i guai si sono accumulati uno dopo l’altro, con una sequenza impressionante. Non è solo colpa del Covid, anche se la pandemia ha reso tutto più difficile. Questa serie di sfortunati eventi arriva quando l’editore sembrava addirittura pronto a scendere in campo (quello della politica) mentre un coro greco stava per mettere in scena la rappresentazione del nuovo Berlusconi. Che cosa gli manca, in fondo? Ha un giornale e una tv, una squadra di calcio, un gran talento di venditore, una formazione professionale forgiata alla scuola del Cavaliere. In più sente, lui così percettivo, il rimpianto crescente – soprattutto nel suo mondo di uomini d’affari, di moderati, di Nord produttivo – per quella “rivoluzione liberale ma non troppo” che poteva essere e non è stata, per quell’Italia del fare e non del dire che poteva rinascere e non è mai tornata.

