Il report di Bankitalia sulla stabilità finanziaria positivo per oggi, nuvoloso in futuro

I rischi finanziari nel nostro paese sono in leggero calo ma persistono preoccupazioni per l'alto debito pubblico e per l'evolversi dei conflitti internazionali. Nonostante miglioramenti nel deficit, il debito continua a salire, ma si prevede una crescita economica graduale nei prossimi anni

Secondo la Banca d’Italia, che oggi ha presentato il rapporto annuale sulla stabilità finanziaria, i rischi per l’Italia sono in leggero calo rispetto allo scorso novembre e quelli di breve periodo sono per lo più legati al possibile aggravarsi dei conflitti in corso in Ucraina e in Medio oriente, da un lato, e al perdurare degli elevati tassi d’interesse, dall’altro. Del resto, basta guardare come si sono mossi negli ultimi sei mesi i principali indicatori di mercato: lo spread tra btp e bund tedeschi e il premio sui crediti default swap, due parametri che con modalità diverse indicano la rischiosità percepita dagli investitori internazionali, sono entrambi in riduzione.