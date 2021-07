La reazione di Blackstone contro Cairo è un test sulla salute di Rcs

Il gruppo americano va avanti nella causa contro il gruppo per la vendita dell’immobile di via Solferino. Un "romanzo immobiliare” che potrebbe avere serie conseguenze sulla più importante casa editrice italiana

Altro che accordo. Il gruppo Blackstone va avanti come un treno nella causa contro Rcs per la vendita dell’immobile di via Solferino, ritenuta a tutti gli effetti valida dalla Camera arbitrale di Milano, e quantifica per la prima volta la richiesta del danno subito: 600 milioni di dollari, pari a poco più di 500 milioni di euro. Contrariamente alle voci circolate nelle ultime settimane su una possibile transazione tra le parti, la battaglia legale tra Urbano Cairo e Blackstone si sta inasprendo e si apre un nuovo capitolo di quello che sta diventando un inedito “romanzo immobiliare” se non fosse per le serie conseguenze che potrebbe avere il suo esito sulla più importante casa editrice italiana, proprietaria del Corriere della Sera.