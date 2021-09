Byoblu, la corazzata della controinformazione no pass (e non solo). Parla Messora

Che libri leggono e dove si informano i no pass e no vax? Le risposte portano spesso alla stessa parola: “Byoblu”, blog, tv e casa editrice. Il nome suggerisce leggerezza, forse per assonanza con la nota marca di acqua minerale. E però il quartier generale della controinformazione di leggero ha ben poco, a cominciare dal numero di copie vendute da volumi dotati di titolo autoesplicativo (come “Eresia, riflessioni politicamente scorrette sulla pandemia” di Massimo Citro Della Riva o “Censura, come reagire all’Inquisizione digitale” di Claudio Messora, Stefano Lucidi e Enrica Perucchietti o “Manuale di sopravvivenza per sovranisti, con prologo per non sovranisti”, di Francesco Carraro), fino ad arrivare all’assunto di Messora medesimo, demiurgo del blog ed ex comunicatore m5s al Senato e a Bruxelles: “Difendo la libertà di un popolo di andare a sbattere, se lo desidera”. Detto a Repubblica, poco più di un anno fa, faceva un certo effetto. E oggi che, ironia della sorte complottista-sovranista-no-Covid, il testo “Eresia” ha superato in classifica il libro di Giorgia Meloni, con trentamila copie vendute, Messora dice al Foglio che è diventato anche editore, dopo essere stato casaleggiano (nel senso del Casaleggio padre), anche per aver, “in 14 anni, realizzato una infinità di seguitissime videointerviste, spesso proprio ad autori di libri. Ogni volta mi comunicavano che i magazzini si erano svuotati. Ho pensato che forse era giunto il momento di pubblicarli”.

