Per un pugno di share

Si aprono le tombe, si levano i morti, i martiri nostri son tutti risorti”. Un’Italia sepolcrale riemerge dall’abisso, come in un sortilegio, per rianimarsi e agitarsi nei talk-show, luogo del pensiero magico, del sommerso ancestrale, dell’eterno ritorno dell’uguale. Riecco la banda Santoro, al gran completo e in gran forma, come ai beati anni dello sfrenato agit-prop anti Cav. Riecco le risse, gli spintoni, i calci in culo al Costanzo Show, col catfight tra Mughini e Sgarbi sull’autonomia dell’arte nelle tournée russe di Al Bano, dissidente amareggiato (“ero un grande fan di Putin, ma non tornerò a cantare per lui”). Riecco, come in una partitura condivisa, mandata a memoria da tutti, segni, mosse, automatismi del lessico nazionale: Alan Friedman entra in studio, pulisce la sedia dov’era prima Conte, aggiornando il gran gesto di Berlusconi all’epoca della sanificazione preventiva. Linguaggi, comportamenti, slogan, maniere. Un patrimonio artistico che il mondo ci invidia, tramandato di generazione in generazione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE