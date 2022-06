Cento giorni di guerra. Come si è comportata l'Italia

Dopo cento giorni di guerra si può esprimere una valutazione del comportamento dell’Italia, ed è un giudizio nel complesso positivo, soprattutto se si guarda ai fatti. Il Parlamento ha approvato tutte le decisioni proposte dal governo nell’ambito della concertazione all’interno della Nato e dell’Unione europea. Queste decisioni sono state spesso accompagnate da vociferazioni, dichiarazioni, esibizioni di dissidenza che però non si sono mai trasformate in atti reali. Questo è avvenuto anche perché all’interno degli stessi partiti i cui leader si erano lasciati andare a dichiarazioni avventurose si è fatta sentire una forte opposizione: Luigi Di Maio ha tirato dritto nonostante le provocazioni di Giuseppe Conte, nella Lega le velleitarie ambizioni da mediatore universale di Salvini sono state isolate, persino la nostalgia, comprensibile ma assolutamente intempestiva, di Silvio Berlusconi per lo spirito di Pratica di Mare si è trovata di fronte il muro di gomma dei ministri azzurri.



