Draghi tira le orecchie al Moscow Salvini: "Con la Russia serve trasparenza"

Chiama “prove di pace” i suoi provini in giro per l’Italia alla ricerca di cialtroni, birbanti e magliari. E’ il Pippo Baudo delle mezze tacche. Stiamo parlando di Matteo Salvini e questa è la risposta che Mario Draghi ha dato, a Bruxelles, quando gli è stato chiesto del viaggio in Russia del leader della Lega (roba ormai da Argonauti) e delle sue visite all’ambasciatore russo tenute segrete (tipo bacio di Hayez): “L’asse del governo non si sposta. Resta fermamente collocato nella Ue e nel rapporto storico transatlantico. I rapporti tra personalità del governo e personalità russe devono essere trasparenti”. Forse veramente sta finendo qualcosa. Per raggiungere Mosca, Salvini si nasconde sottocoperta, chiede aiuto agli “scafisti” della diplomazia. Il clandestino oggi è lui.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE