"Piacere, Capuano". Le consulenze a Frattini, i legami col Kuwait. Parla il nuovo sherpa di Salvini

Dice di aver risolto la crisi dell'Iraq nel 2010. Vanta tre lauree, tutte prese in serie e in età avanzata, e vincoli con una importante famiglia del Kuwait. "I contatti con Salvini? Lo incontrai un anno e mezzo fa, insieme a un ambasciatore del Golfo Persico". Tra emiri e leghisti. A sportellate con l'ex deputato che doveva portare il capo del Carroccio da Putin. Su di lui indaga anche Palazzo Chigi

Chissà se anche a Matteo Salvini s’è presentato come faceva dieci anni fa, stando a quanto raccontano i narratori delle sue gesta, con gli ambasciatori italiani nel Golfo Persico. “Sono Antonio Capuano e mi manda Franco Frattini”: grosso modo così, s’accreditava. “Ma questo – si difende lui – lo dice chi vuole infangare uno statista come Frattini”. Che però di Capuano si fidava davvero. “Lo aiutai a risolvere la crisi politica dell’Iraq, nel 2010”. E si capisce allora perché, forse prima di ammettere che siamo in una farsa di bassa Lega, il Copasir voglia chiedere a Franco Gabrielli un chiarimento proprio su di lui, Capuano, il nuovo sherpa del leader del Carroccio.