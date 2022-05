Consiglio Ue, la conferenza stampa di Draghi

Il presidente del Consiglio Mario Draghi parla a margine della seconda sessione della due giorni del Consiglio europeo straordinario sulla crisi ucraina, la riunione cioè dei capi di stato e di governo dell'Unione europea chiamata a decidere sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Dopo lunghe discussioni, nella notte si è chiusa l'intesa: tra sei mesi stop a circa due terzi delle forniture da Mosca. Ma c'è un'esenzione totale per l'Ungheria e deroghe per Bulgaria e Croazia. Salta il divieto per le navi europee di trasportare greggio.

Ieri Draghi aveva ribadito che “è essenziale che Putin non vinca questa guerra”, aggiungendo che è scettico sull’utilità delle telefonate anche se almeno mostrano che è Mosca “a non volere la pace”.