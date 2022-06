I cento giorni di Zelensky, il presidente nato in una notte

La notte del 24 febbraio, Volodymyr Zelensky la ricorda come un vortice. Scintille, confusione, schizzi, momenti trascorsi a capire dove iniziasse la realtà e dove finisse l’incubo. Fino al momento in cui è andato a svegliare i suoi figli e ha dovuto mettere in ordine le parole e i pensieri per dare loro la spiegazione che poi avrebbe dato a tutti gli ucraini: la Russia ci ha attaccati, siamo in pericolo. Quel momento, quella notte di scintille e corse con addosso una paura mai provata prima, è stato il momento in cui Volodymyr Zelensky è diventato il presidente dell’Ucraina. In pochi avevano fiducia in lui, in molti lo guardavano storcendo il naso quando se la prendeva con l’allarmismo americano, convocava conferenze stampa con fare capriccioso per dire ai giornalisti che non aveva senso parlare di un attacco imminente da parte di Mosca, lui e il suo staff sapevano che non c’era da preoccuparsi, che l’Ucraina cresceva, era sicura, che andarsene o spostare le ambasciate era folle: gli americani, diceva, con il loro panico, stavano danneggiando il paese. Sembrava giocare, sembrava il presidente comico, il finto capo di stato molto amante della sua carica e poco dei compiti da svolgere.

