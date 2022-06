I cento giorni del metodo Putin, la guerra senza regole

L’avevamo guardato ma non l’avevamo visto, Vladimir Putin. E sì che sono anni che cuce insieme la sua strategia revanscista e ci mostra orgoglioso la sua tela, che sia un pezzo d’Ucraina, un porto della Siria, una parte della Libia, un confine con la Georgia o il Mali desertico. Putin non ci ha nascosto la sua volontà: finge sui mezzi, non sui fini. Ma noi lo abbiamo guardato e non l’abbiamo visto, come se avessimo un riflesso davanti agli occhi costruito in tutti gli anni successivi al crollo del Muro di Berlino: il progresso, la prosperità avranno la meglio sugli istinti imperialisti, nazionalisti, di guerra, meglio costruire che distruggere. E invece no, Putin si è sottratto (anche) a questa regola di convivenza e ha scelto la distruzione, accusandoci di aver tradito noi dei patti, di averlo accerchiato con la pressione della Nato, messo sulla difensiva e in un angolo. Oggi sappiamo che Putin ha invaso l’Ucraina proprio perché non era nella Nato e che adesso sì che sta scoprendo che cosa vuol dire stare nell’angolo, disaccoppiato dall’occidente. Ma la guerra, quella, Putin continua a farla con il metodo che ha testato ovunque abbia appoggiato i suoi occhi rapaci.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE