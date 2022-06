Il no all'ingresso dell'Ucraina nell'Ue è “un impulso a Putin”

Strasburgo. Se il 24 giugno non concederanno lo status di paese candidato all’Ucraina, i capi di stato e di governo dell’Unione europea daranno un “impulso a Vladimir Putin” per continuare la sua guerra e andare fino in fondo nella conquista del paese vicino “nella massima impunità”, ha avvertito ieri Ruslan Stefanchuk davanti al Parlamento europeo. Il presidente della Verkhovna Rada (il Parlamento ucraino) ha messo i ventisette di fronte a una scelta binaria nella battaglia che si sta per aprire sul futuro europeo dell’Ucraina. La prossima settimana la Commissione di Ursula von der Leyen presenterà la sua opinione sulla richiesta di adesione presentata da Volodymyr Zelensky pochi giorni dopo l’inizio della guerra.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE