“Accettare l'Ucraina darebbe benefici all'Ue”, dice la cofondatrice del Centro ucraino per la politica europea

Il 23 e 24 giugno i leader europei decideranno sulla candidatura di Kyiv. L'appello del think tank Ukrainian center for European Policy

Il 23 e 24 giugno, in occasione della riunione del Consiglio europeo, i leader dell’Ue prenderanno in considerazione la concessione dello status di candidato all’Ucraina, un’opportunità storica di tornare nella famiglia europea per un paese dilaniato dalla guerra. Ma anche un’opportunità per la stessa Unione europea di contribuire a difendere la frontiera del mondo democratico, dove gli ucraini, sacrificando le loro vite, stanno dimostrando il loro valore.