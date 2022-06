Viaggio a Odessa, viva e libera da far rabbia a Putin

Odessa. C’è un’aria di Odessa, a Odessa. L’aria di Odessa rende liberi. Nel lungo intervallo fra i bombardamenti di maggio e i prossimi, oltre alle milioni di tonnellate di grano, sembra che non ci sia granché di nuovo. Il privilegio rovesciato del visitatore, rispetto al tempo di pace, sta nelle cose che non si possono vedere, perché sono circondate dai sacchi di sabbia e dalle barricate di rotaie saldate e dal presidio dei militari, per metterle un po’ più al sicuro. Sull’ingresso del teatro c’è un signore magro, con gli occhialini, forse un custode, forse un primo violino, non si può entrare, dice, un po’ in tedesco, ma alla chiesa qui vicino si prepara un concerto di musica barocca. Il gran teatro nazionale dell’Opera e del Balletto tutto circondato da accurate barricate di sacchi di sabbia potrebbe essere un’installazione artistica – gli accidenti della guerra sono fotogenici. Nel video dei 100 giorni diffuso da Gennadiy Trukhanov, il vulcanico sindaco di Odessa, la catena dei volontari che spalano la sabbia sulle famose spiagge e ne riempiono i sacchi è la scena più bella. Odessa è il porto e le granaglie e tutto, ma è soprattutto la bellezza, e al genere di russi che Putin e Kirill incarnano è soprattutto la bellezza a fare rabbia. Così non si vede il mare – qualche spicchio di acqua grigia nei bacini del porto – non si vede la Scalinata Potëmkin – in cima un carro armato puntato contro il mare. Niente foto, niente video. Mi avevano illuso i racconti sugli odessiti irriducibili che si buttano sulla spiaggia e in mare nonostante siano avvertiti che è tutto minato. Avrete visto il video del grosso tipo in slip arrestato dalla polizia subacquea mentre scappava a nuoto, un vago ricordo del corridore braccato dagli elicotteri sulla spiaggia di Jesolo nel nostro lockdown.

