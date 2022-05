Nel Mar Nero servono navi militari per scortare il grano ucraino

Bruxelles. Una coalizione di volenterosi per organizzare una forza navale che tolga il blocco al porto di Odessa e scorti le navi cariche di grano fuori dal Mar Nero al fine di evitare una catastrofe alimentare globale. E’ questa la proposta che ha lanciato il ministro degli Esteri della Lituania, Gabrielius Landsbergis, nel momento in cui Vladimir Putin è accusato di usare la fame come arma nella sua guerra contro l’Ucraina. Il presidente russo sta “utilizzando la fame e il grano per affermare il suo potere”, ha detto ieri la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, al Forum economico mondiale di Davos: “Abbiamo visto la Russia usare le forniture di energia come un’arma”, e “vediamo lo stesso scenario nel settore della sicurezza alimentare”. Attualmente 20 milioni di tonnellate di grano sono bloccate in Ucraina dalle “navi da guerra russe nel Mar Nero”. Von der Leyen ha accusato “l’esercito del Cremlino” di confiscare gli stock di cereali e di bombardare “deliberatamente i silos di grano in tutta l’Ucraina”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE