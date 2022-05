Il piano di Putin per farci cedere: dalla carestia globale alle migrazioni di massa

L’ex ambasciatore tedesco a Mosca Rüdiger von Fritsch ha detto in un’intervista a Tagesspiegel che la crisi alimentare creata dalla guerra di Vladimir Putin in Ucraina porterà a un aumento dei flussi migratori verso l’Europa. Come già accaduto in passato, l’azione di destabilizzazione della Russia opera su più fronti: la guerra sta causando una carestia globale e con essa la fuga di chi cerca di scappare dalla fame. Il numero degli sfollati nel mondo per violenze e violazioni dei diritti ha superato per la prima volta quota 100 milioni, ha detto l’Onu. Almeno 400 milioni di persone sono a rischio fame ed è in arrivo una crisi alimentare globale entro dieci settimane, avverte sempre l’Onu. Il filo conduttore tra questi due allarmi parte da Mosca. Nell’analisi onusiana, la guerra russa all’Ucraina è tra i fattori che stanno alimentato l’esodo.

