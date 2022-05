Così l'Italia si prepara per andare a sminare il porto di Odessa

Il varco è stretto. Letteralmente, perfino. E i tempi e i modi – e non si tratta di dettagli – andranno definiti. Ma nell’attesa che gli eventi prendano la forma sperata, nella speranza che una tregua anche solo parziale tra Russia e Ucraina si concretizzi, la nostra Difesa si è mobilitata. Mario Draghi e Lorenzo Guerini hanno spiegato agli alleati atlantici che sì, la nostra Marina militare è pronta a incaricarsi dello sminamento del porto di Odessa. Due navi cacciamine, della classe Gaeta e Lerici, sono state preallestite in vista della possibile missione. Che è strategica a livello internazionale, perché dalla bonifica delle acque del Mar Nero passa la riapertura delle tratte commerciali necessaria a scongiurare una catastrofe alimentare planetaria; e che è alquanto propizia, per il poco che conta e che però poco non è, pure a livello politico.

