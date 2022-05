Erdogan contro Finlandia e Svezia che ospitano il Pkk. Ma pensa a un altro tornaconto

Bruxelles. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, oggi ha gettato un’ombra su un rapido allargamento della Nato a Finlandia e Svezia, annunciando di non avere “un’opinione positiva” sull’adesione dei due paesi nordici all’Alleanza atlantica. La principale motivazione è la protezione garantita ad alcuni esponenti del Partito dei lavoratori curdi (Pkk), considerato un’organizzazione terroristica non solo in Turchia ma anche negli Stati Uniti e nell’Unione europea. “I paesi scandinavi sono una specie di casa di accoglienza per organizzazioni terroristiche”, ha detto Erdogan, menzionando esplicitamente il Pkk: “Ce ne sono anche in Parlamento. In questo momento, non è possibile per noi essere a favore”. Nel Parlamento svedese ci sono sei deputati di origine curda, eletti con partiti che vanno dai liberali all’estrema sinistra. Il presidente turco ha aggiunto che non vuole che “si ripeta l’errore commesso con l’adesione della Grecia”. Pur appartenendo entrambi alla Nato – Ankara e Atene entrarono nel 1952 – Turchia e Grecia hanno una serie di contenziosi di carattere politico e territoriale, compreso lo sfruttamento delle risorse energetiche nel Mediterraneo orientale. Più che un’opposizione geopolitica per i rischi di provocare Vladimir Putin, quello di Erdogan appare come un tentativo di strappare concessioni su altri fronti, ma con il rischio di una rottura dei rapporti con gli Stati Uniti e l’Ue.

