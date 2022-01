Inflazione e crollo della lira turca? Erdogan chiede aiuto al re dei bitcoin Nayib Bukele

Il rapporto tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e la politica monetaria è già molto turbolento, ma può ancora peggiorare. Erdogan ha appena ospitato nella capitale Nayib Bukele, presidente del paese dell’istmo centroamericano El Salvador, e i due hanno parlato di bond di stato, lira turca e operazioni di mercato aperto. Bukele è stato il primo al mondo a rendere una criptovaluta moneta legale, lui è un millennial che sui social si comporta come un influencer e, da presidente della Repubblica, il suo modello non è un padre nobile della patria ma il patron di Tesla Elon Musk. Bukele piace molto a Davide Casaleggio e di sé dice di essere uno che vive nel futuro. Infatti pochi giorni fa, il 16 gennaio, si è rifiutato di celebrare il trentesimo anniversario degli accordi di pace che nel 1992 hanno messo fine alla sanguinosa guerra civile in El Salvador, che aveva fatto settantacinquemila morti. Perché il passato e la Storia non sono “cool”.

