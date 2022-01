La crisi della lira turca è un fenomeno acuto di un problema cronico

Il recente deprezzamento della lira turca ha suscitato attenzione mediatica più per il quadro istituzionale che in ottica storica. Nel dibattito attuale sfugge infatti che negli ultimi 20 anni la lira turca si è deprezzata rispetto alle valute dei principali partner commerciali a un tasso medio annuo del 24 percento. La figura di seguito mostra l’andamento del tasso nominale effettivo (ovvero il valore indice della lira turca nei confronti di tutte le divise dei paesi con i quali intrattiene rapporti commerciali). Esclusi gli anni precedenti la grande recessione, il deprezzamento della lira turca non ha conosciuto pausa tanto che a fine 2021 il suo potere d’acquisto era stimabile in quindici volte inferiore rispetto ad inizio 2002.



