La Turchia taglia i tassi e la valuta crolla. I disastri dell'erdoganomics

La crisi valutaria in Turchia si è aggravata dopo l’ultimo taglio dei tassi di interesse che ha causato un nuovo crollo della lira dell’8 per cento, provocandone lo scambio a 17,07 per un dollaro; ciò ha innescato un intervento diretto della banca centrale nel mercato con l’acquisto di dollari nel tentativo di ridurre le perdite, in un clima di forti preoccupazioni per la spirale inflazionistica causata dalla politica non ortodossa del presidente Recep Tayyip Erdogan di tagliare i tassi di interesse per fronteggiare l’impennata dei prezzi, definiti “malsani” dal governatore della Banca centrale.

